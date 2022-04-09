تعليم مطروح الثالث جمهوريًا في مسابقات أعياد الطفولة للتربية المسرحية

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة أعياد الطفولة للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ في العروض المسرحية، والتي قدمت أمام لجنة التقييم الوزارية بمسرح مدرسة مطروح الرسمية لغات.

وأهدى وكيل تعليم مطروح هذا الإنجاز الجديد لتوجيه المسرح إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المتواصل للمنظومة التعليمية مشيرا أن ذلك يعد إضاءة مشرقة جديدة تضاف لسلسلة النجاحات البارزة التي يحققها طلاب تعليم مطروح في الأنشطة التربوية خلال هذا العام.

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن بالغ سعادته لحصد أبناء المحافظة لمراكز متقدمة في المسابقات الجمهوريه والأنشطة التربوية مشيداً بالجهود المتميزة لتوجيه عام التربية المسرحية خاصة وجميع العاملين بالقطاع التعليمي والتي حققت منظومة متكاملة وفرق عمل متعاونة ومجتهدة متمنياً مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة.

وأكد وكيل تعليم مطروح على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع والمساندة الإيجابية للمواهب في مختلف المجالات الثقافية، الفنية، الرياضية والعلمية والتي تزخر بها مدارس المحافظة.