السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختلس 2 مليون جنيه.. المشدد 10 سنوات والعزل لمحاسب فى البنك الزراعى بالشرقية

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، بمعاقبة صراف ببنك الائتمان الزراعي بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل ورد المبلغ وغرامة مساوية، لإدانته في القضية رقم 13368 لسنة 2019 جنايات قسم أول الزقازيق، باختلاس مبالغ مالية من حساب العملاء، والإضرار عمدا بمصالح جهة عمله.

تعود أحداث القضية لعام 2019، عندما أحالت النيابة العامة المدعو «ع.م.ع»، 42 عاما، محاسب بأحد فروع البنك الزراعي المصري بالشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة، لأنه في غضون الفترة من 2017 حتى 2019 بدائرة قسم أول الزقازيق، بصفته موظفا عاما من الصيارفة «صراف خزينة بالبنك جهة عمله»، اختلس مبلغا قدره مليونان و350 ألفا و175 جنيها، قيمة إيداعات عشرين عميلا بالبنك والمملوكة لجهة عمله، عن طريق التلاعب في «إيصالات سحب 42 ج» بإثبات حضور العملاء أمامه وصرف المبالغ المالية سالفة الذكر على غير الحقيقة ومهرها بتوقيعات نسبها لهم زورا بما يفيد استلامهم تلك الأموال، واختلسها لنفسه على النحو المبين في التحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أضر عمدا بمصالح جهة عمله، وأموال ومصالح غير المعهودة إليه، بأن ارتكب الجريمة مما ترتب عليه ضرر لحق جهة عمله، تمثل في ضياع مبلغ قدره مليونان و515 ألفا و204 جنيهات، مضافا إليها الفوائد المستحقة عليه المملوكة لجهة عمله، وهو المبلغ المطلوب القضاء برده.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق صراف بنك الائتمان الزراعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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