ضبط ٢٧٥ مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة في دمياط

تمكنت مديرية التموين بدمياط، بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، من شن حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال.

أسفرت الحملة عن ضبط 275 محضرا متنوعا خلال الأسبوع الماضى، كما تم تحرير 35 محضرا اليوم السبت، تضمنت المحاضر 3 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر “دقيق وسكر وعدس”، 3 محاضر مخبز إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة، 2 عدم إعلان عن مخزن، 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

على جانب آخر، ‏تداولت أرصفة ميناء دمياط 11 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (LA SEINE) والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 299 مترا، بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 68 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24395 طنا تشمل: 15663 طن فوسفات و7932 طن يوريا و800 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35255 طنا تشمل: 6593 طن حديد و250 طن خردة و25500 طن قمح و2912 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 533 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 27 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2648 حاوية مكافئة.\

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80535 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 186637 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2514 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4155 شاحنة.