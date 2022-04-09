الرئيس العراقي يدعو إلى توحيد القوى السياسية من أجل بناء العراق

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إلى توحيد القوي السياسية من أجل بناء العراق قويا.

وقال صالح في تغريدة له، في ذكرى استشهاد الإمام الصدر نستذكر باعتزاز المواقف المشرّفة التي استشهد من أجلها، ونستحضر كلماته الأخيرة البليغة. وما أحوجنا اليها اليوم.

وأضاف: “فلتتوحد كلمتكم من أجل بناء عراق حر كريم، يشعر فيه المواطنون على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم بأنهم إخوة، يساهمون جميعاً في قيادة بلدهم وبناء وطنهم”.

انتخابات رئيس الجمهورية

يمر العراق بأزمة سياسية لانتخاباب رئيس الجمهورية، وقد أخفق مجلس النواب العراقي، وللمرة الثالثة، الأربعاء الماضي، في عقد جلسة بنصاب قانوني كامل، لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد.

وعقد مجلس النواب، اليوم جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية من بين أربعين مرشحاً لشغل المنصب، قبل أن يتم الانتقال إلى جلسة اعتيادية، لعدم اكتمال النصاب القانوني الملزم بـ220 نائباً.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان: إن “رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح الجلسة الاعتيادية السادسة”، دون الكشف عن أعداد النواب الحاضرين.

وكان مجلس النواب عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية السبت الماضي قبل أن يصار إلى تأجيلها، بعد أن حضر فقط 202 نائباً، بما لا يحقق النصاب المكتمل.

المشهد السياسي في العراق

تأتي تعقيدات المشهد السياسي في العراق على خلفية احتدام الصراع بين الإطار التنسيقي (القوى المقربة من إيران)، وتيار الصدر، المتحالف مع القوى السنية الأكبر، والحزب الديمقراطي الكردستاني تحت مسمى "إنقاذ الوطن".

وتعطل الخلافات بشأن تسمية الكتلة الأكبر نيابياً تسمية مرشح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في وقت يرفض الصدر ضم قوى الإطار التنسيقي لمركبه السياسي والمضي معاً لتشكيل الحكومة.

كما حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوات الأمنية من حقول الألغام السياسية في البلد الذي يشهد انقساما بين فرقائه.