السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقي يدعو إلى توحيد القوى السياسية من أجل بناء العراق

الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إلى توحيد القوي السياسية من أجل بناء العراق قويا.

وقال صالح في تغريدة له، في ذكرى استشهاد الإمام الصدر نستذكر باعتزاز المواقف المشرّفة التي استشهد من أجلها، ونستحضر كلماته الأخيرة البليغة. وما أحوجنا اليها اليوم.

وأضاف: “فلتتوحد كلمتكم من أجل بناء عراق حر كريم، يشعر فيه المواطنون على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم بأنهم إخوة، يساهمون جميعاً في قيادة بلدهم وبناء وطنهم”.

انتخابات رئيس الجمهورية

 يمر العراق بأزمة سياسية لانتخاباب رئيس الجمهورية، وقد أخفق مجلس النواب العراقي، وللمرة الثالثة، الأربعاء الماضي، في عقد جلسة بنصاب قانوني كامل، لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد.

وعقد مجلس النواب، اليوم جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية من بين أربعين مرشحاً لشغل المنصب، قبل أن يتم الانتقال إلى جلسة اعتيادية، لعدم اكتمال النصاب القانوني الملزم بـ220 نائباً.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان: إن “رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح الجلسة الاعتيادية السادسة”، دون الكشف عن أعداد النواب الحاضرين.

وكان مجلس النواب عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية السبت الماضي قبل أن يصار إلى تأجيلها، بعد أن حضر فقط 202 نائباً، بما لا يحقق النصاب المكتمل.

المشهد السياسي في العراق

تأتي تعقيدات المشهد السياسي في العراق على خلفية احتدام الصراع بين الإطار التنسيقي (القوى المقربة من إيران)، وتيار الصدر، المتحالف مع القوى السنية الأكبر، والحزب الديمقراطي الكردستاني تحت مسمى "إنقاذ الوطن".

وتعطل الخلافات بشأن تسمية الكتلة الأكبر نيابياً تسمية مرشح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في وقت يرفض الصدر ضم قوى الإطار التنسيقي لمركبه السياسي والمضي معاً لتشكيل الحكومة.

كما حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوات الأمنية من حقول الألغام السياسية في البلد الذي يشهد انقساما بين فرقائه.

الرئيس العراقي برهم صالح العراق اختلاف قومياتهم القوى السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

أخبار فاتتك| لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية وآخر موعد لتطبيق الأدنى للأجور

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب