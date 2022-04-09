السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبرزها مراعاة المستوى الفكري والمادي.. ما هي معايير اختيار شريك الحياة؟

اختيار شريك الحياة
اختيار شريك الحياة

مسألة اختيار شريك الحياة تعتبر من أصعب المهام التي تقع بها المرأة فالأمر ليس هين أن توافق على الشخص الذي تكمل معه حياتها فلابد أن يكون هناك عدة معايير يتم الاستناد عليها، وتنقسم إلى معايير عامة وهي تكون الأسس التي يتفق عليها جميع النساء في اختيار شريك حياتهم، ومعايير خاصة وهي التي تختلف من فتاة لأخرى وفقا للدكتورة نورهان النجار مدربة تطوير ذات وإرشاد.

أولًا: المعايير العامة 

1/ مراعاة المستوى الفكري، وليس المستوى التعليمي إنما المستوى الفكري هو تكافؤ في لغة الحوار بينهم وتوافق في النقاش في كل مجالات الحياة، وتتشابه نظرتهم في الحياة والأشخاص، والقدرة على إقامة علاقة فكرية وتطلعات متشابهة.

2/ المستوى الاجتماعي مهم جدا، مهم أن تكون عادات وتقاليد الطرفين تشبه بعضهم البعض لتخطي المشاكل والعقبات، ومهم ايضا ألا يوجد فرق ولا فجوة كبيرة، وإذا كانت توجد فجوة أن تكون صغيرة، لعدم شعور أي شخص من الطرفين بالفروق بينهم.

3/ المستوي المادي: يحبذ أن يكون الزوج أفضل نوعا ما، ولكن إذا كان هو إنسان طموح ومبتدئ في تكوين ذاته، وكانت المرأة تفكيرها للأمام بالتالي سوف تتحسن وتتطور الحياة للأفضل، وهذا يرجع أيضا عند قابلية المرأة، فيجب على المرأة الوضوح مع ذاتها، ويجب أن تكون مدركة أنها ستتحمل الوضع هذا أم لا، ولا يمكن أن يضغط عليها من قبل الأهل أو الأشخاص الأخريين في قبل الوضع بكل المقاييس.

4/ المستوى الديني: يرتبط المستوى الديني مع المستوى الأخلاقي في أطار واحد، ولكن في مجتمعنا يفرقون بينهم لكن من نظرتي الخاصة هما في أنن واحد وليس يوجد فرق بينهم، ومفهوم بعض الأشخاص عن المستوى الديني أنه يصلي ويعطي الزكاة، لكن هذه الأشياء أساسيات لا يجب التحدث عنها بتمييز، ولكن إذا نظرنا على الأخلاق وهي ما تميزه عن غيره، وإذا كان الدين سليم كانت الأخلاق مضبوطة.

ثانيا وهي المعايير الخاصة بالمرأة:

1/ الطباع، لا بد أن تكون المرأة عندها معرفه بنفسها، أنها تكون مدركة ما الذي ينقصها، وتكون عندها قابلية بالعيوب والمميزات لديها، بالتالي سوف تكون قادرة علي حُسن اختيار شريكها، على سبيل المثال، إذا شعرت المرأة بنقص في الحنان، أو أن يكون الشخص متفاهم معها في النقاش، أو احتياجها بالأمان فهذه الأشياء تختلف من امرأة إلى امرأة على حسب احتياجها الشخصي.

وتقول الدكتورة نورهان إن المرأة لديها عاطفة وجانب رومانسي أقوى من الرجل، وتضيف أن المرأة إذا أحبت تلغي دور العقل في هذا الدور وتعتبر أن الحب كل شيء في العلاقة، وتنصح الدكتورة بشدة بأن الحب ليس كل شيء في العلاقة، ويجب على كل النساء أن يستعينوا بعقلهم في العلاقة، وعدم التغاضي عن أشياء تسبب أذى نفسي أو غيره تحت مسمى الحب، يجب أن يتحلى الشخص بالعطاء والشعور بالمسؤولية، والانتماء.

اختيار شريك الحياة شريك الحياة المعايير العامة المستوى الاجتماعي المستوي المادي المستوى الأخلاقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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