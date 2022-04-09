السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: الولايات المتحدة تتمنى هزيمة روسيا فى أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي بلا حرج، أن بلاده تتمنى هزيمة روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

 

وقال: "نريد أن نرى كيف يخسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش الروسي هذه المعركة على أراضي أوكرانيا.. الأمر يتعلق بأراضي أوكرانيا، وسيادتها وحياة مواطنيها".

 

وأضاف: "من الواضح أننا نريد أن ينتهي هذا وأن تستعيد أوكرانيا سلامتها".

 

ورفض كيربي الرد مباشرة على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم العمليات الهجومية للقوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

 

وتابع: "لن أخوض في تفاصيل العمليات المستقبلية. وما أريد قوله أننا سنواصل دعم أوكرانيا في جهودها لحماية مواطنيها وسيادتها".

أوكرانيا روسيا الولايات المتحدة روسي البنتاجون اوكراني الولايات

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