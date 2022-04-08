العائدون الحلقة 7.. اختلافات بين قادة داعش و«سياف»: نستهدف كل أرض بها كفر

أظهرت الحلقة السابعة من مسلسل «العائدون» خلافات قادة داعش على تغيير الاستراتيجية ورغبة أمير إحدي جماعات داعش "سياف" في توسيع الدائرة والخروج خارج الأرض، قائلًا في رده أحد القادة الداعشة “ولائك لمن؟، ليرد: «أنا ولائي للفكرة لا للأشخاص، وليس لي إنتماء لأرض كما قال»، كل أرض بها كفر هي وجهتنا، الأرض كلها ملك لنا»، كما كشفت الحلقة أيضًا عن تمويل تنظيم داعش من جهات خارجية.



وكانت قد أظهرت الحلقات السابقة حرق سياف، أمير إحدى جماعات داعش لحسين ومع هذا فهو لا يزال مهددًا ممن هم أعلى منه في التنظيم، لأنه لم يدرك الاختراق منذ البداية.

وفقد «سياف» صوابه وطلب من نذار الذي وشى بحسين بسبب حقده، أن يفتش كل بيت في البلد ليجد أي أحد على صلة بحسين، الأمر الذي يوضح اختراق تلك الجماعة من داخله، كنا يدل على ضعف تنظيمهم وعقيدتهم.



كما قد شهدت الحلقة السادسة من مسلسل العائدون الذى يعرض على شاشة قناة dmc عدة أمور، وذلك بعدما سافر أمير كرارة «عمر» إلى أحد البلدان الأوروبية بغرض الوصول إلى أشخاص يقومون بتهريب الأموال إلى تنظيم داعش من أوروبا، فى إحدى صالات القمار.

«العائدون»

مسلسل «العائدون» يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.