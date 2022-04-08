السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 7.. تجنيد الشباب وخلافات الإعلام المعادى على الأموال

العائدون
العائدون

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل العائدون الذي يعرض على قناة dmc، أحداثًا حول طرق داعش في تجنيد الشباب الذي يعاني من أزمات في الحياة، وجاء ذلك من خلال استخدام الإعلام المعادي وقياداته للسيطرة على التمويل.


وسعى الضابط "عمر" الذي يجسده الممثل أمير كرارة، لتجنيد الشاب «علاء»، وزرعه كعنصر داخل تنظيم داعش للتعرف على خططهم في ملف «العائدون».


ويعرض المسلسل على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبدالمنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى– جوهر".

أحداث العائدون

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

المنطقة العربية المخابرات المصرية قناة dmc منصة watch it الحلقة السابعة مسلسل العائدون

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