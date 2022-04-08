الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل المشوار الحلقة 7.. ألغاز كثيرة يتم كشفها اليوم

مسلسل المشوار
مسلسل المشوار

تدور أحداث مسلسل المشوار الحلقة السابعة، الذي يعرض عبر فضائية "دي إم سي"، حول محاولة الفنان محمد رمضان "ماهر" البقاء في حديقة الحيوان مع زوجته دينا الشربيني "ورد" دون أن يعلم أحد بتواجدهما في هذا المكان.

 

أحداث مسلسل المشوار الحلقة السابعة

 

وضمن أحداث مسلسل المشوار الحلقة السابعة حاول "ماهر" إخفاء الآثار التي كانت توجد في الحقيبة التي يحملها عن الأعين، ولهذا دفنها في باطن الأرض وتركها بالحديقة، دون أن يخبر أحد عن مكانها لحين وجود مشتري قادر على دفع ثمن هذا الكنز الكبير.

 

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مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى جوهر.

المشوار محمد رمضان ورد ماهر دي ام سي مسلسل المشوار الحلقة السابعة

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