الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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فن

الاختيار 3 الحلقة 7.. اجتماع مكتب الإرشاد لتدبير «مذبحة الاتحادية» (فيديو)

جريدة الدستور

 تفاعل واسع حظي به مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

 

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

 

وعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، وإعلان النفير العام استعدادا لتنفيذ مذبحة الاتحادية، وقتل المعارضين.


مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناول مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6، جريمة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن الظهور الأول للصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف.

 

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كما عرضت الحلقة نص حوار دار بين السيسي ومرسي، عندما طلب الأخير نزول الجيش للشوارع لردع المظاهرات التي نظمها شباب الثورة ضده، ليرد السيسي بعبارة «الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتكون مشيت».
كما بثت الحلقة السادسة تسريبا جديدا لخيرت الشاطر، نائب المرشد في جماعة الإخوان الإرهابية، وهو يتعود يخطط ويدبّر لحصار المحكمة الدستورية ويتوعد الأجهزة الأمنية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

 

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

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