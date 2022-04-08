«الاختيار يكسب».. المسلسلات الأكثر تفاعلا في مصر (تحليل بيانات)

سباق رمضاني كبير تشارك فيه العديد من الأعمال الدرامية، وسط مارثون من الأحداث والقضايا المختلفة التي تناقشها المسلسلات هذا العام، وبعد مرور الأسبوع الأول من عرض الحلقات، استطاع الفنانون حجز مقاعدهم الخاصة في محركات البحث لدى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



«الدستور» رصدت في السطور التالية، أبرز 5 مسلسلات تفاعلًا بين الجمهور المصري، وبحثًا على موقع "جوجل"، من خلال استخدام بعض أدوات تحليل البيانات، التي تكشف بالإحصاءات مدى اهتمام وتفاعل الجمهور مع الأعمال الدرامية في رمضان 2022.

الاختيار يتصدر القائمة



كشفت أداة "جوجل تريند"، تصدر مسلسل "الاختيار 3" لقائمة المسلسلات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، ومدى اهتمام الجمهور المحلي بمتابعة العمل الدرامي الذي يجسد الحياة السياسية في مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.



وتّبين أن فور انطلاق أولى حلقات مسلسل "الاختيار 3"، وصل عدد الباحثين عنه 100%، في حين حصد المركز الثاني من معدل البحث، مسلسل "الكبير أوي" بنسبة 39%، ويليه مسلسل "المشوار" بنسبة 26%، وفي المركز الرابع جاء مسلسل "في بيتنا روبوت" بنسبة 6%، وأخيرًا مسلسل "العائدون" بنسبة 5%.

وكانت المحافظات الأكثر تفاعلًا مع المسلسلات الخمس، هم محافظات جنوب سيناء والقاهرة وشمال سيناء، وبلغت نسبة البحث عن مسلسل الاختيار في جنوب سيناء 55%، و19% لمسلسل "الكبير أوي"، و17% لمسلسل "المشوار"، و5% لمسلسل "العائدون"، وأخيرًا 4% لمسلسل "في بيتنا روبوت".



بينما كانت نسبة التفاعل في محافظة القاهرة، 51% لمسلسل "الاختيار"، وو21% لمسلسل "الكبير أوي"، و19% لمسلسل "المشوار"، و6% لمسلسل "العائدون"، وأخيرًا 3% لمسلسل "في بيتنا روبوت".

"التريند" في تويتر

وباستخدام أداة Track My Hashtag، المتخصصة في تحليل بيانات المغردين على موقع "تويتر"، تبين أن نسبة المغردين الذين تفاعلوا مع مسلسل الاختيار، تخطى عددهم الـ13 مليون شخصًا، بينما تجاوز عدد المتفاعين مع مسلسل "المشوار" 8 مليون مغردًا، وجاء مسلسل "في بيتنا روبوت" في المرتبة الثالثة، بنسبة تجاوزت الـ5 مليون ونصف مغردًا.



أما المركز الرابع، فقد كان من نصيب مسلسل "الكبير أوي"، الذي تفاعل معه عبر موقع "تويتر" أكثر من 4 مليون ونصف مغردًا، وأخيرًا مسلسل "العائدون"، بنسبة تخطت الـ2 مليون ونصف متفاعلًا.