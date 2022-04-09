بعد طرحها في «فاتن أمل حربي».. «الولاية التعليمية» شوكة في عنق المطلقات

ربما كان تزامن عرض مسلسل "فاتن أمل حربي" و كذلك بدء موسم التقديم للأطفال بالمدارس فرصة لعرض أزمة كبيرة كانت تواجه الأسر التي اختار الأم والأب فيها الانفصال، والتي فيها يدفع الأطفال ثمن ذلك الانفصال من خلال تأثيرها على مسارهم التعليمي تلك ما تُعرف بأزمة "الولاية التعليمية".

والولاية التعليمية يقصد بها اختصاص (الحاضن/الحاضنة) بكافة الأمور التعليمية للمحضون بالمدارس من نقل الملفات وحضور مجلس الأباء.

وعنها يقول المحامي نبيل محمود، إن تلك الولاية تؤول للأم في حالة الخلافات الزوجية، بشرط إثبات نزاع قضائى بينها وبين الزوج، موضحًا الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية بأنها تتمثل في قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية، ولم يحدث طلاق، وفي حالة الطلاق يتم إحضار قسيمة الطلاق، وأصل شهادات ميلاد الأطفال، ويرفق صورة منها مع الطلب، وصورة بطاقة الرقم القومي للأم، بالإضافة إلى تقديم بيان القيد بالمدرسة، وتوكيل قضائي للمحامي.

وأوضح نبيل أن الولاية التعليمية شوكة في عنق الأمهات في حال طلاقهن، لتأثيرها على مستقبل أطفالهن التعليمي.

هبة: ابني ضاع عليه سنة

عانت أمهات كثيرة من كيفية إثبات حقهن في الولاية التعليمية، فبعد انفصال لمدة عام تسبب طليق "هبة" في ضياع عامًا دراسيًا كاملًا على ابنهما يحيي، وذلك لكونه لم يقبل أن يذهب معها إلى المدرسة المناسبة لابنهما للتقديم بها، موضحة أنه لم يرض بنوعية تلك المدرسة فهي تريد إلحاق الابن بأحد المدارس اللغات بينهما هو فلا، وذلك نكاية فيها.

وأضافت "هبة"، أن المدرسة احتاجت أن يكون للأم الولاية التعليمية على ابنها لكي يتم استكمال إجراءات التسجيل، وتأتي واحدة من تلك المستندات هي ما يُفيد من الأوراق بوقوع خلافات الأم والأب التي تستلزم رفع قضية من الأم على الأب.

تقول "هبة": "لم يكن لدي من الأموال مايكفي لرفع القضية على زوجي، وهو ما تسبب في ضياع عامًا دراسيًا كاملًا على ابني".

كما أكدت "هبة" أن الأب أضاع على طفله فرصة الالتحاق بالدراسة هذا العام بمساعدة القانون، الذي يتيح له التحكم الولاية التعليمية على ابنه رغم حضانة الأم للأطفال، وتم تأجيل الطفل للعام المقبل، مع العلم أن الأب مصمم حتى الآن على عدم إلحاق ابنه بالنظام التعليمي الذي اختارته الأم، ما يهدد مستقبل الطفل للعام المقبل أيضًا.

إيمان: المدرسة رفضت إعطائي ورقة القيد لرفع دعوى الولاية

إيمان عزب، أم مطلقة لطفلين تقول: "ذهبت إلى مدرسة ابنتي منذ أيام لسحب ورقة القيد، من أجل رفع دعوى للحصول بموجبها على الولاية التعليمية لكي لا يستطيع والدها تحويلها من مدرستها إلى مدرسة أقل بالمستوى، ولكني فوجئت برفض المدرسة إعطائي تلك الورقة وألزمتني بحضور الأب على الرغم من أن البنت تعيش معي، وذلك بالمخالفة للقانون".

وتوضح "إيمان" أن بعد هذا التصرف فهي تنوي رفع دعوى قضائية ضد إدارة المدرسة، كما طالبت "إيمان" بأن تكون الولاية التعليمية للأم دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية ضد الزوج لوقف تلك المعاناة التي تعيشها الأمهات في ذلك الأمر والتي تملأ ساحات المحاكم، موضحة أنه مجرد رفع الدعاوى من أجل الحصول على هذا الحق المنطقي يتطلب توافر تكاليف كبيرة قد لا تستطيع أعدادًا كبيرة من الزوجات دفعها، مما يقع في النهاية بالضرر على الأطفال ومصيرهم التعليمي الذي كثيرًا ما يتضرر.

رأي القانون

نصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 على أن "التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة".

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 أنه "حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك".

وهو ما يتيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوي الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

وكان قد طرح مسلسل "فاتن أمل حربى"، أزمة الولاية التعليمية الخاصة بمن يشرف على تعليم الأطفال بعد الطلاق.

واستعرض مسلسل "فاتن أمل حربى" للفنانة نيللي كريم - والذي يعرض حاليا بدراما رمضان 2022-معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق، حيث تناولت حلقاته الأولى قضية تتعرض لها الأم الحاضنة وهي الولاية التعليمية لصغارها من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم أو متابعتهم.

وأكد مسؤولون بالمركز القومي للمرأة عن ورود الكثير من الشكاوى فى هذا الشأن وأن المجلس يقوم بالرد عليها وطمأنة الحاضن فى استمرار حق ولايته التعليمية للأبناء بعد إتمام عملية الطلاق.