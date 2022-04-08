الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«فاتن أمل حربي» الحلقة 7.. مواجهة ساخنة بين فاتن وسيف من أجل بناتهما

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

يواصل مسلسل فاتن أمل حربي تصدره التريند ضمن أحداث الحلقة السابعة، بعد انتهاء الحلقة الماضية بسحب زوج فاتن والذي يدعى سيف ملف بناتها من المدرسة الخاصة لتقديمها في مدرسة حكومية كوسيلة للضغط عليها للعودة إليه.

وذهبت نيللي كريم التي تجسد شخصية فاتن ضمن أحداث الحلقة السابعة إلى مقر عمل زوجها، لكي تبحث عن بناتها، وعرض عليها أن تعود إليه مرة أخرى، لكنها طالبته بتركها تعيش في سلام مع بناتها، ويدفع مصاريف النفقة والمدرسة.

وأجبرها سيف على التنازل عن حقوق بناتها، فلم تعد لديها القدرة على مطالبته بمصاريف مدرسة بناتها البالغة ٢٠ ألف جنيه، حتى تستطيع أن تحصل على ملفهم من جديد وإعادتهم إلى مدرستهم، وفي سبيل ذلك وقعت فاتن بتنازل رسمي عن حقها في الحصول على مصاريف بناتها.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي 
وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل.

وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

قنوات مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي
ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية.

البث الأول يعرض الساعة 7.35 دقيقة.

الإعادة الأولى: الساعة 12.40 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 10.15 صباحًا.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

النجم شريف سلامة.
النجمة هالة صدقي.
الفنان محمد ثروت.
الفنان محمد الشرنوبي.
الفنان خالد سرحان.
الفنانة فادية عبدالغني.
الفنان محمد التاجي.
الفنانة يارا جبران.
الفنانة لمياء الأمير.
تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.
إخراج ماندو العدل.

فاتن امل حربى سيف نيللي كريم تنازل مصاريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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