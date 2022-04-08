قبل عرضها.. تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل دايما عامر

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "دايما عامر" بمحاولة تواصل أحد الطلاب مع والده ليخبره باستدعاء ولي الأمر الذي حصل عليه، إلا أن والده رفض الاستماع إليه، وأخبر "الدادة" إنه وقع في مشكلة جديدة تمنعه من الذهاب للمدرسة مرة أخرى، لتبدأ الحلقة الجديدة بعرض مشكلة مهمة جديدة وهي عدم قدرة تواصل الطلاب مع الآباء.

تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل "دايما عامر"

ويتحدث مستر لطفي، والذي يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله إلى ميس زهرة مديرة مدرسة رؤية وهي تطلب منه محاولة التخلص من مستر عامر عبد الرازق الحاصل على معهد خدمة اجتماعية وليست دكتوراه كما كانت تريد، قائلًا: "هحاول أخلصك منه في أقرب فرصة".

ويجمع مشهد جديد بين الفنان مصطفى شعبان والذي يجسد دور مستر عامر، والفنان صلاح عبد الله، ليسأل مستر عامر عن المكسب من وراء وجوده واستمراره في المدرسة، ليرد مستر لطفي قائلًا: "المدرسة دي كنز مالوش أول ولا آخر وأنت فيها تقدر تكسب من كل كبيرة وصغيرة.. المدرسة اتبنت على كتافي، وأبو الوفا لما خد المدرسة محدش فضل معاه غيري، وهو وعدني كتير إن أكون مدير المدرسة ودا حلمي من زمان بس كان دايما يخلى بيا زي عادته بس أنا مستنيها مسيرها تيجي".



وتستمر الكوابيس التي تتعرض لها الفنانة لبلبة والتي تجسد مديرة المدرسة ميس زهرة ليكون الكابوس الجديد لها بظهور مستر فايز وحش الرياضيات ويجسد شخصيته الفنان محمد ثروت، بعد كابوس الفنان محمد محمود والذي يجسد دور مستر شحاتة.

المدرسة مجرد مشروع

واتضح من خلال الحلقة السابعة استغلال مستر أبو الوفا والذي يلعب شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل بناء المدرسة وأنه يتعامل معه على أنه مشروع مربح فقط لا غير، دون النظر إلى المستوى التعليمي أو توفير العوامل التي تساعد الطلبة على الفهم.

وتشرح ميس همت، مدرسة اللغة الإنجليزية، في الفصل للطلاب المادة، إلا أن نطقها لبعض الكلمات الإنجليزية بشكل خاطئ يوقعها في موقف محرج مع الطلاب، وبهذا يركز مسلسل "دايما عامر" على مشكلة المدرسين في تعلم اللغة الإنجليزية ونقلها للطلاب.

ولأول مرة يظهر الفنان محمد لطفي، وهو طالب أحد الطلاب في مدرسة رؤية، ويظهر وهو لا يتذكر اسم ابنه "فريد"، وأثناء الحديث نكتشف أن المتواجد هو عم الولد وليس أبيه، وتأتي مكالمة لميس زهرة فضطر للخروج وترك مستر عامر مع ولي الأمر.

مصطفى شعبان يكتشف خدعة الطالب

اكتشف مستر عامر، خدعة الطلاب في ذهاب ممثل يؤدي دور ولي الأمر وذلك عن طريق رؤيته واطلاعه على ملف الطالب قبل الجلوس مع والده، ليعترف الرجل أنه لعب الدور وأنه لا يقرب له نهائيًا، وسجل له فيديو وتو يتحدث فيه: "وأنا اسمي عزوز على الله وشهرتي بابا على الله ومهنتي كوبارس صامت، والطلبة بيأجروني كولي أمر، وأنا اللي عملت دور ولي أمر الطالب فريد".



ويظهر الفنان كريم عفيفي، والذي يجسد دور مستر نو صلاح، وهو يتلصص على ميس ماهيتاب والتي تلعبها الفنانة سنتيا خليفة، خاصًة أنه يحبها ولا بتسطيع الحديث معها لاختلاف المستويات، ليشجعه مستر لطفي على الاعتراف لها بحبه، وسيساعده ولكن بشروطه وهي "أن يكون ولاءه الأول والأخير له".



فريق عمل مسلسل دايما عامر

ومسلسل “دايمًا عامر” من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمدعبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.