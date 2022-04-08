الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق فى عشة أعلى سطح عقار سكنى بطنطا

حريق
حريق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، في الدفع بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران عشة وأخشاب قديمة متهالكة أعلى سطح عقار سكني بقرية سوبر بمركز طنطا بمحافظة الغربية، كما تم إخماد نيران الحريق قبل امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ بوقوع نشوب نيران حريق في عقار سكني بقرية شوبر بدائرة مركز طنطا.

كما انتقلت القيادات الأمنية لممارسة دورها فيما تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحادث.

كما كشفت التحريات الأمنية عن أن نشوب حريق في عشة أعلى عقار مكون من 3 طوابق، وتم فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى أسطح العقارات المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

الأجهزة الأمنية الحماية المدنية نيران مركز طنطا محافظة الغربية الأرواح

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وائل لطفي

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