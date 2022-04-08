الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رمضان كريم

توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان 2022 فى القاهرة والمحافظات

جريدة الدستور

نستعرض لكم فى هذا التقرير توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان، الموافق 8 أبريل 2022، حيث تستمر عمليات البحث عن موعد آذان المغرب فى سابع أيام صيام شهر رمضان المعظم، لمعرفة موعد إفطار اليوم السابع من رمضان.

وتستعرض لكم «الدستور»  فى هذا التقرير توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان فى مدن ومحافظات مصر.

توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان 2022 فى القاهرة والمحافظات

  • موعد أذان المغرب بتوقيت القاهرة الساعة 6:18 مساءً عدد ساعات الصيام إلى 14:31 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت الأسكندرية الساعة 6:25 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:36 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت الإسماعيلية الساعة 6:18 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:33 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت المنصورة الساعة 6:19 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:36 ساعة.
  • موعد أذان المغرب  بتوقيت طنطا الساعة 6:19 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:32 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت الزقازيق الساعة 6:17 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:32 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت شبين الكوم الساعة 6:19 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:32 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت مدينة المنيا الساعة 6:18 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:26 ساعة.
  • موعد أذان المغرب  بتوقيت بني سويف الساعة 6:18 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:29 ساعة.
  • موعد أذان المغرب  بتوقيت بورسعيد الساعة 6:15 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:34 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت شرم الشيخ الساعة 6:04 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:25 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت السويس الساعة 6:13 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:31 ساعة.
  • موعد أذان المغرب  بتوقيت الفيوم الساعة 6:19 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:29 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت سوهاج الساعة 6:14 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:23 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت الأقصر الساعة 6:10 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:23 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت أسيوط الساعة 6:16 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:24 ساعة.
  • موعد أذان المغرب بتوقيت أسوان الساعة 6:07 مساءً، عدد ساعات الصيام إلى 14:17 ساعة.
     

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