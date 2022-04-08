إفطار سابع يوم رمضان 2022.. طريقة عمل الحمام الكداب بالخطوات

تُعد وجبة الإفطار من الوجبات التي ينتظرها الصائمون بفارغ الصبر، لذا فلابد من أن تحمل كل ما لذا وطاب "المحمر والمشمر"، لتعويض صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا خلال شهر رمضان.

وتحتار الكثير من ربات البيوت في أفكار لتحضير وجبات الإفطار، وفي السطور التالية، نقدم طريقة تحضير "الحمام الكداب" على طريقة الشيف عظيمة حمدي، لإفطار سابع أيام الشهر الكريم.

مكونات الحمام الكداب:

أوراك فراخ مخلية من العظم.

2 بصلة مفرومة.

كوبان من الأرز.

كبد وقوانص.

ملح وفلفل أسود.

بهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من القرفة.

معلقة من الزبدة

ربع كوب من الزيت.

طريقة عمل الحمام الكداب:

لتجهيز الحشو نخلط كل التوابل علي البصل ويقلب جيدًا، وفي حلة نضع معلقة الزبدة ويضاف إليها الزيت، ويتم إضافة الكبد والقوانص وتشوح لمدة لا تقل عن عشر دقائق، مع رشة قرفة ورشه فلفل أسود.

الخطوة التالية تتمثل في إضافة البصل المتبل على الكبد والقوانص ونقلبهم جيدا ثم نغسل الارز ويصفي ويضاف على خليط علي الكبد والقوانص والبصل ويقلب لمدة عشر دقائق ومن ثم نضيف الملح ثم نضيف ربع كوب من الماء الساخن ليستوي الأرز نصف تسوية.

في وعاء أخر، تغسل الوراك بالملح والخل وشطفهم جيدا بالماء وتصفيتهم وتنشفيهم جيدا بالمناديل الخاصه بالمطبخ، ويتم وضع القليل من الحشو في كل دبوس منهم ولا نكثر من الحشو حتي نستطيع قفل الورك بشكل انسيابي دون خروج الحشو منها خلال فترة السلق.

تغلق الاوراك باعواد الاسنان الصغيره الخشبيه او تغليفه بالاسترتش وتغليفها بالورق الفويل وغلق من الناحيتين كشكل الحلويات، ثم يتم شك الدبابيس بخله الاسنان حتي لا تنفجر اثناء السلق وتترك في حلة التسوية حتى تنضج بشكل كامل.

ولتجهيز حلة المرق والتي سيتم وضع الحمام الكداب بها، تتكون من بصلة ورق لورا حبهان فصين، مع عود كرفس رشه ملح وفلفل ، عود قرفه عندما تغلي المرق نسلق الحمام الكداب حتى يستوي ويخرج بعد سواها علي صنيه حتي يهدا ثم يدهن بقليل من الزيت او ملعقه خفيفة من الزبدة.

وتتمثل الخطوة الأخيرة في وضع الحمام الكداب في فرن تحت الشواية من أجل أن يأخذ اللون الذهبي من جميع النواحي.