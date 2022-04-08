الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قومى حقوق الإنسان» يعزى البابا تواضروس فى مقتل القمص أرسانيوس

القمص أرسانيوس
القمص أرسانيوس

 قدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب نيابة عن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، خالص العزاء وصادق المواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ولكافة بنات وأبناء مصر، في الحادث المؤسف الذي أدى لمقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية، مؤكدة الحق في الحياة من أجل حقوق الإنسان.

ولفتت رئيس القومي لحقوق الإنسان- في بيان اليوم الجمعة- إلى إدانة المجلس القاطعة للعملية الإجرامية وراء القتل، حيث إنها تتنافى مع كافة الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية وتشكل أفدح الجرائم، وتعبر عن خلل نفسي وقيمي جسيم ويستهدف أمن وسلامة المجتمعات.

وطالبت بتطبيق القانون بشفافية وحسم على مرتكب الجريمة، مقدمة خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وشعب الكنيسة.

السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب حقوق الانسان بابا الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

«عامل دوشة».. سائق يطلق النار على طفل فى عين شمس

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

القبض على المتهم بالاعتداء على إمام وخطيب مسجد بكفرالزيات

بدء صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»