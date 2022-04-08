ضبط 3 أطنان مستحضرات تجميل وعطور مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (3 أطنان مستحضرات تجميل وعطور) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة لدى الجهات المختصة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة مستحضرات التجميل) بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.