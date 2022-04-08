الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى «حياة كريمة» فى الشرقية

فعاليات المبادرة
فعاليات المبادرة

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية وتنفيذ المبادرة الرئاسية (تنمية الأسرة المصرية) بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية، والتي تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع، وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

من جانبها، أشارت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إلى قيام الفرع بإطلاق أولى فعاليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرية الجمالية بمركز الحسينية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأمسيات الثقافية تقدم من خلالها عروضًا فنية متنوعة ما بين (إنشاد ديني وأغان وطنية ومسرح العرائس) وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة الزقازيق، وبمشاركة واسعة من عضوات الفرع والرائدات الريفيات والمتطوعين والمسرات وحضور  أهالي القرية من الرجال والسيدات والأطفال. 

وأضافت مقررة الفرع أن مبادرة تنمية الأسرة المصرية ستعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية وتنمية المجتمع، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من الأمسيات الثقافية بقرى الأخيوة وجزيرة سعود وشهداء بحر البقر ٢ ومنشأة بشارة الطحاوي والتي تشهد تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتغيير شكل الحياة بالريف إلى الأفضل.

مبادرة حياة كريمة القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة محافظ الشرقية فعاليات الوطني الوطنية

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