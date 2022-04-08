الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تلتقي مدير برامج الصناعة بجامعة «لينكولن» في المملكة المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد السراجي مدير برامج الصناعة وأستاذ الهندسة والتنمية المستدامة بجامعة لينكولن بالمملكة المتحدة، وأحد المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» لبحث مقترحه الخاص بنقل التعاون القائم بين جامعة لينكولن وشركة «Eminox» المتخصصة في صناعة تكنولوجيا الحلول المستدامة بهدف الحفاظ على البيئة، إلى مصر، للاستفادة منها في جهود الدولة في مواجهة قضية تغير المناخ، وفي إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم، بالدكتور أحمد السراجي، موضحة أن اللقاء يأتي في إطار جني ثمار «مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة» وفي ضوء دعم جهود الدولة في مواجهة قضية تغير المناخ لدعم ونقل الخبرات المتعددة إلى الوطن، وصولًا لأفضل استراتيجيات لطرح الفرص الغنية التي يمكن أن يقدمه التعاون بين جامعة لينكولن وشركة «Eminox» المتخصصة في صناعة تكنولوجيا الحلول المستدامة.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا نسعى من خلال مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» للتشبيك بين خبراء الصناعة المصريين بالخارج، والمؤسسات المعنية بالدولة، في محاول للاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم في رؤية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي.

من جانبه، وجه الدكتور أحمد السراجي الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وسعيها الدائم للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في مختلف المجالات، معربا عن اعتزازه بالمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، من خلال التحدث بندوة "دور الجامعات في الربط بين الصناعة من أجل تأثير إيجابي على المجتمع والاقتصاد القومي"، مضيفا أنه يسعى لنقل نموذج التعاون بين جامعة لينكولن وشركة «Eminox» المتخصصة في صناعة تكنولوجيا الحلول المستدامة، إلى مصر، والذي يهدف لخلق مسارات تعاون بين الجامعات والصناعة،  لإحداث تغيير إيجابي ينعكس على المجتمع، وذلك في ظل جهود الدولة المصرية لمواجهة قضية تغير المناخ، واستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27 .

وأكد السراجي أن شركة «Eminox» المتخصصة في صناعة تكنولوجيا الحلول المستدامة، تمتلك خبرة 42 عامًا من في صناعة السيارات، ولديها اهتمام كبير واستعداد للتعاون والعمل في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، فهي معنية بمجال التحكم وتقليل الانبعاثات الضارة الصادرة عن محركات سائل النقل العام والمعدات الثقيلة، من خلال تصميم أنظمة المعالجة اللاحقة للعادم للحافلات والشاحنات استخدامها مواد وقود بديلة، بهدف تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء في جميع أنحاء العالم، موضحا أن الشركة أصبحت شريكا صناعيا مع الجامعة البريطانية في مصر، وتعد هذه خطوة مهمة نحو توطين هذه الصناعة.

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة أحمد السراجي مدير برامج الصناعة وأستاذ الهندسة مصر تستطيع بالصناعة جامعة لينكولن

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