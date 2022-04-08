الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبرزها قلة النظافة والانشغال بالموت.. علامات أزمة منتصف العمر لدى الرجال والنساء

أزمة منتصف العمر
أزمة منتصف العمر لدى الرجال والنساء

غالبًا ما يستخدم مصطلح «أزمة منتصف العمر» لوصف شخص ما يفعل شيئًا فجأة خارج شخصيته وطباعه في وقت لاحق في الحياة، يمكن لبعض الأشياء أن تثير أزمة منتصف العمر، مثل رعاية الأطفال المراهقين أو رعاية الأقارب المرضي أو المعارك الصحية أو مغادرة الأطفال للمنزل أو انهيار العلاقات.

 وفقا لموقع «THE SUN» يتناول علامات لأزمة منتصف العمر لدى الرجال والنساء.

بالنسبة للنساء يمكن أن يؤدي انقطاع الطمث إلى حدوث نوع من أزمة منتصف العمر، كما إن تأثير "التغيير" ضخم عقليًا وجسديًا، ويمكن أن يكون التحول الهرموني صعبًا

غالبًا ما يسير التوتر أو القلق والاكتئاب أكثر شيوعًا في منتصف العمر مرتبطين بشدة بالشيخوخة

1/ عندما يكون الأشخاص أصغر سنًا، يكونون نشيطين لدرجة أنهم يشعرون أن بإمكانهم فعل أي شيء يريدونه ولكن انخفاض الحيوية يجعلهم يلاحظون القيود المفروضة على حياتهم وأنشطتهم

2/ الأشخاص الذين يدخنون أو يشربون بكثرة أو يعانون من السمنة أو لا يمارسون الكثير من التمارين هم الأكثر عرضة للخطر 

3/ إن وجود روابط اجتماعية قوية، والنوم جيدًا، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والقدرة على إبقاء المشاعر تحت السيطرة ستساعد في تخطي ذلك الأزمة.

وتقول جمعية علم النفس الأمريكية إن العلامات العامة لأزمة منتصف العمر تشمل:

1/ تغيير ملحوظ في السلوك الشخصي

2/ قلة النظافة الشخصية المعتادة

3/ تغيير جذري في عادات النوم (إما عدم القدرة على النوم أو النوم طوال الوقت)

4/ انخفاض في أداء العمل

5/ الانفعالات العاطفية بما في ذلك الغضب أو الانفعال أو القلق 

6/ الانشغال بالموت

7/ الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية

8/ التخلي عن العلاقات

9/ شرب المزيد من الكحول

10/ كثرة التدخين أو تعاطي العقاقير المحظورة

11/ أن تصبح مهووسًا بالمظهر

يعاني الرجال والنساء من أعراض مختلفة قليلاً:

بالنسبة للنساء، غالبا يكون مرتبطًا بانقطاع الطمث بحيث يشمل الأعراض الأكثر كلاسيكية المرتبطة بذلك، مثل، تغيرات الحالة المزاجية، والأرق، والاكتئاب

بالنسبة للرجال، يعاني الرجال من ضعف الانتصاب، أو الشعور بالحزن الشديد، أو الدخول في علاقة غرامية، أو ظهور نبضات مفاجئة

هل يوجد انتهاء هذه الأزمة؟

قال الأطباء: «من الصعب أن نقول متى تنتهي أزمة منتصف العمر على الأرجح، لكنها تميل إلى الحدوث عندما يصل الشخص إلى مرحلة قبول تغيرات حياته».

أزمة منتصف العمر خارج شخصيته وطباعه لامات لأزمة منتصف العمر لدى الرجال والنساء منتصف العمر رعاية الأطفال المراهقين رعاية الأقارب المرضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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