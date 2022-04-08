تعزية من قداسة البابا تواضروس فى انتقال القمص أرسانيوس وديد

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، رسالة تعزية لنيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، في انتقال الأب القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء، والقديس بولس الرسول في كرموز التابعة للقطاع، والذي تنيح نتيجة اعتداء تعرض له من قِبَل مجهول، وجاء نص التعزية كالآتي:

"على رجاء القيامة نودع كاهنًا فاضلًا وخادمًا نشيطًا، محبوبًا في سيرته أمينًا في كنيسته، صاحب علاقات طيبة مع الجميع، ومشهودًا له من كل الذين تعاملوا معه في منطقة خدمته من كل الشعب مسلمين وأقباط، صغار وكبار، و كذلك ذا سيرة ناجحة مع كل الآباء إخوته في الخدمة الكنسية.

بألم شديد نودعه إثر هذا الحادث الأليم، رافعين عيوننا إلى السماء نحو إلهنا الصالح، ملتمسين منه العزاء لزوجته الفاضلة وأسرته المباركة، وكذلك لكنيسته وجميع أحبائه وأبنائه الروحيين.

نودعه في هذه الأيام المقدسة من الصوم الكبير، لكي يُعَيِّد بالقيامة المجيدة مع المسيح يسوع القائم، و يكون مصليًّا وشفيعًا لنا في السماء."

من هو القمص ارسانيوس؟

ولد عام 1966م، أي أنه رحل عن عمر ناهز السادسة والخمسين عامًا، كما قضى فترة في خدمة الله بالكنيسة القبطية تجاوز السابعة والعشرين عامًا، حيث إنه سيم راعيًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث، في 16 من يونيو عام 1995، بعد زواجه من تماف مارثا زوجته، وذلك أمرًا طبيعيًا لأن الإسكندرية لم يكن قد سيم عليها أي أساقفة قبل تولي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السدة البطريركية، بل كانت تعتبر ايبارشية البابا شخصيًا.

وقام البابا تواضروس شخصيًا أيَضًا بترقيته في 16 من أكتوبر عام 2021.

و قال القمص رويس مرقس، الوكيل السابق لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، في تصريح له، إن القمص ارسانيوس وديد، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بحي مُحرم بك بالإسكندرية، كان من الخدام الأفاضل في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية، وبناء عليه تم اختياره لنوال نعمة الكهنوت.

أحدث إنجازاته

وأضاف "مرقس"، أن القمص أرسانيوس انتهى مؤخرًا من بناء كنيسة تحمل شعار السيدة العذراء مريم والقديس مار بولس الرسول للأقباط الأرثوذكس في حي كرموز بنفس المحافظة.

وأوضح القمص رويس مرقس، أن الكنيسة تعتبر القمص المعتال شهيدًا وشفيعًا، بعد الاعتداء الذي تعرض له خلال سيره بأحد مناطق الإسكندرية.

كواليس مقتل القمص أرسانيوس

قال القمص رويس مرقس، إن القمص ارسانيوس وديد، تعرض للاعتداء بسلاح أبيض من أحد الأشخاص خلال سيره بمنطقة محمد نجيب في الإسكندرية، ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهم، وتُجري النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة.

وأكد القمص رويس مرقس، أن الواقعة لم تحدث داخل الكنيسة أو مبنى الخدمات كما أشيع، لكن الحادث تم في الشارع، موضحًا أنه حين طٌعن تم نقله إلى أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بحي سيدي جابر، إلا أن أمر الله قد نفذ، مشيرًا إلى أن الحادث تم في تمام الساعة التاسعة والربع.