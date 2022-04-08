الحلقة 6.. نور اللبنانية وخالد النبوى يسويان علاقتهما فى« راجعين يا هوى»

شهدت العلاقة بين نور اللبنانية وخالد النبوي (بليغ أبو الهنا) خلال الحلقة السادسة من مسلسل "راجعين يا هوى" تصعيدًا جديدًا بعد ذهاب خطيبته السابقة "فريدة" إلى "ماجي" وتشويه صورة "بليغ" أمامها، مما أدى إلى زيادة التوتر لدى "ماجي"، وهي الشخصية التي تقوم بها نور اللبنانية فى المسلسل الذي يُعرض حاليًا على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بالتوازي مع منصة Watch It.

وقررت "ماجي" بعد لقائها مع "فريدة" قطع علاقتها مع "بليغ"، وهي العلاقة التي شابها التوتر، وهي مازالت في بدايتها، بعد أن تولد عند "ماجي" انطباعًا بأنه كاذب ومخادع كغيره من الرجال، ومازال "بليغ" يحاول تسوية الأمر مع "ماجي"، وتوضيح موقفه.

وبالرغم من أن "ماجي" طبيبة نفسية إلا أنها تعاني من مشكلة عدم ثقة فى الرجال نتيجة تجربة سابقة لم تستطع تجاوزها إلى الآن، فهل الأحداث القادمة تثبت عكس ذلك؟

وتصدر مسلسل "راجعين يا هوى" تريند "جوجل" عقب عرض أول حلقة بالتزامن مع انطلاق السباق الرمضاني، ويعرض مسلسل "راجعين يا هوى" على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، و الإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً.

مسلسل "راجعين يا هوى" من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام بالمعالجة الدرامية المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والعمل من إخراج محمد سلامة، و إنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته الي جانب خالد النبوي ونور اللبنانية أيضًا أنوشكا، ووفاء عامر، ونور النبوي، وسلمى أبو ضيف، وأحمد بدير، وهنا شيحة.