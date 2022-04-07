العائدون الحلقة 6| «شغلتي أخلف ويتربوا على العقيدة».. ما مصير أطفال داعش؟

العائدون

يتساءل كثيرون عن مصير أطفال التنظيمات الإرهابية مثل داعش، وكيف يعيشون والطريقة التي تتم تنشئتهم بها، ذلك ما أبرزه مسلسل العائدون خلال الحلقة السادسة للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل.

وظهر في بداية الحلقة مشهد بين أحد أمراء داعش وزوجته تسأله عن أهميتها قائلة: «يعني أنا شغلتي أخلف وأولادي يتربوا على العقيدة الإسلامية؟»، والمصير الذي يلاقيه أغلب أطفال قيادات التنظيمات الإرهابية.

وأصبح أطفال داعش يمثلون جيلًا بأكمله، وأغلبهم مشردون في دول العالم ففي أواخر العام الماضي أعادت بلجيكا 10 أطفال و6 من زوجات مقاتلي داعش من مخيم "روج" شمال شرقي سوريا، في عملية هي الأكبر لاستعادة عائلات التنظيم بعد سقوطه في سوريا.

وجاءت تلك العملية على خلفية وعد من رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، بإعادة الأطفال تحت الـ12 عامًا عقب موافقة أجهزة مكافحة الإرهاب، وهو نفس المصير الذي يواجهه الآلاف من أطفال داعش الذين يمكثون في المخيمات من سقوط التنظيم في العراق العام ٢٠١٧، وكذلك هزيمته في العام ٢٠١٩.

فعلى سبيل المثال، يوجد في مخيمات الهول وروج في سوريا ٨٠٪ من أطفال داعش من ٥٧ دولة حول العالم، بينما تحتضن دول العالم منهم أعداد قليلة منها فرنسا التي استعادت العام الماضي ٣٥ طفلا فقط بحسب تقديرات اللجنة الوطنية الفرنسية الاستشارية لحقوق الإنسان.