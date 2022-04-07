الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرين عبدالوهاب تحقق رقما قياسيا بأغنية يا معافر

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب رقما قياسيا جديدا بأغنية يا معافر حيث حققت الأغنية 60 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول.

اختيرت شيرين عبد الوهاب هذا العام لتكون نجمة الإعلان بأغنيتها الجديدة "يا معافر"، و ظهرت بشكل بسيط دون تكلف مع كل المشاركين معها في الإعلان الذي انتشر فور طرحه بساعات قليلة ليصبح تريند على «تويتر». 

أغنية شيرين عبد الوهاب رمضان 2022
ونشرت شيرين مؤخرًا عبر خاصية الستوري مقطع من أغنيتها الجديدة التي تنوي طرحها خلال الفترة القادمة، كما نشرت عبر حسابها على «تويتر» تغريدة بكوبليه من الأغنية حيث كتبت: «ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل».


 

شيرين عبد الوهاب النجمة شيرين عبد الوهاب يا معاف يا معافر اغنية يا معافر اعلانات رمضان 2022

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وائل لطفي

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