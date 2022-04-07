الاختيار 3 الحلقة 6| «يسقط يسقط حكم المرشد».. الشعب ينتفض ضد حكم مرسي وجماعته الإرهابية (فيديو)

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض على قناة "أون إي" بعض الأحداث المُثيرة التي أغضبت الشعب المصري وأدت إلى ثورة المليونية الشرعية التي نظَّمها شباب الثورة اعتراضًا على حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية الذين أرادوا وضع دستورًا خاصًّا بهم، يتحكمون من خلاله في إدارة شؤون البلاد.

"مليونية الإنذار الأخير" .. الشعب مش قابل اللي بيحصل وتحذير أخير من الفريق عبد الفتاح السيسي لمحمد مرسي



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وأظهرت الحلقة تجمعات حاشدة في ميدان التحرير لرفض نظام المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، يحملون لافتات عديدة مُدون عليها عبارات "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"يسقط مرسي"، بالإضافة إلى حالة الغضب التي انتابت الشعب المصري، بعد إصدار قرار بوضع دستور جديد بأوامر من الرئيس المعزول، بهدف السيطرة الكاملة على الدولة.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

مسلسل الاختيار

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.