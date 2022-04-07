الإفتاء تجيب.. هل نزيف الأنف يفطر في رمضان ؟

تزايدت عمليات البحث الإلكترونية، عبر موقع البحث "جوجل"، عن موضوع نزيف الأنف في نهار رمضان وهل هو يفطر أم لا، حيث تتزايد عمليات البحث في هذا الشأن بشكل دائم، وتحديدا مع حلول شهر رمضان المعظم.

الإفتاء ترد على سؤال هل نزيف الأنف يفطر في رمضان؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، على لسان الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفيصل فيها إذا كان نزيف الأنف يفطر في نهار رمضان أم لا، يكمن في وصول الدم إلى الحلق وابتلاعه، حيث أنه إذا وصل الدم إلي الجوف تصبح هنا المشكلة، حيث يفسد الصيام في أكثر من حالة من ضمن هذه الحلات هو وصول أي شئ للجوف والحلق ولذلك يجب على الصائم أن يكون حريص على أن لا يدخل شيئا في جوفه خلال وقت الصيام.

وتابع أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: «هل نزيف الأنف يُفطر في نهار رمضان، مع العلم بأن الشخص

الذي ينزف يرجع برأسه إلى الخلف، فيُحتمل نزول دم في حلقه؟»، أن الفيصل في هذا ألا يبتلع شيئًا، فإذا لم يصل الدم إلى حلقه ولم يبتلعه فلا شيء في صيامه، أما إذا ابتلع الدم ففي هذه الحالة يبطُل صومه، ولذلك وجب على من يتعرض لهذا الأمر أن يعلم ذلك جيداً حتى لايفطر دون أن يعلم.