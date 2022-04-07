الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء تجيب.. هل نزيف الأنف يفطر في رمضان ؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تزايدت عمليات البحث الإلكترونية، عبر موقع البحث "جوجل"، عن موضوع نزيف الأنف في نهار رمضان وهل هو يفطر أم لا، حيث تتزايد عمليات البحث في هذا الشأن بشكل دائم، وتحديدا مع حلول شهر رمضان المعظم.

الإفتاء ترد على سؤال هل نزيف الأنف يفطر في رمضان؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، على لسان الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفيصل فيها إذا كان نزيف الأنف يفطر في نهار رمضان أم لا، يكمن في وصول الدم إلى الحلق وابتلاعه، حيث أنه إذا وصل الدم إلي الجوف تصبح هنا المشكلة، حيث يفسد الصيام في أكثر من حالة من ضمن هذه الحلات هو وصول أي شئ للجوف والحلق ولذلك يجب على الصائم أن يكون حريص على أن لا يدخل شيئا في جوفه خلال وقت الصيام.

 

هل قطرة الأنف تفطر فى نهار رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء: «لو خايف تعبك يزيد ماتصومش»

وتابع أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: «هل نزيف الأنف يُفطر في نهار رمضان، مع العلم بأن الشخص
الذي ينزف يرجع برأسه إلى الخلف، فيُحتمل نزول دم في حلقه؟»، أن الفيصل في هذا ألا يبتلع شيئًا، فإذا لم يصل الدم إلى حلقه ولم يبتلعه فلا شيء في صيامه، أما إذا ابتلع الدم ففي هذه الحالة يبطُل صومه، ولذلك وجب على من يتعرض لهذا الأمر أن يعلم ذلك جيداً حتى لايفطر دون أن يعلم. 

نزيف الانف رمضان دار الافتاء دار الافتاء المصرية رمضان 2022

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