بعد استعادة 3 أطفال مفقودين.. سفير الصومال بالقاهرة يشيد بجهود وزارة الداخلية

وجه السفير الياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر إلى أجهزة وزارة الداخلية المصرية، لنجاحها في العثور على ثلاثة من الاطفال الصوماليين كانوا قد فقدوا بالقاهرة ، مشيرا الى أنه فور علمه بالواقعة تواصل مع ذوي الاطفال للوقوف على حقيقة الأمر.

وأشاد السفير الصومالي بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية المصرية في الكشف عن تفاصيل وملابسات الموضوع، مؤكدا أنه لمس كفاءة منقطعة النظير في التعامل مع الموقف من حيث الاحترافية والسرعة، وهو الأمر الذي ساهم في لم شمل الأسرة الصومالية والعثور على الأطفال المفقودين في أسرع وقت ممكن .

كما شكر السفير الصومالي أبناء الجالية الصومالية في مصر، مثمنا دورهم البارز الذي قاموا به خلال البحث عن الأطفال وأظهروا الوحدة والتكاتف خلال الأزمة.