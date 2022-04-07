جزيرة غمام الحلقة 6| «البوظة حرام» حوار الشيخ عرفات يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي

واصل الفنان أحمد أمين، إثارة إعجاب متابعي مسلسل “جزيرة غمام”، ليتصدر عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الشخصيات وقصة المسلسل الذي يشبه "الحواديت الشعبية" القديمة.

"البوظة حرام".. حوار الشيخ عرفات يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي



تضمنت الحلقة السادسة من مسلسل جزيرة غمام، حوار بين الشيخ عرفات والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، وبين أحد الأشخاص ممن يشربون البوظة يقوم بضرب أحد الأشخاص.

ودار الحديث بين الشيخ عرفات قائلًا: "تضـربه ليه برضو خد جيبله اللي هو عايزه"، ليرد الأخر "ابسط يعم هتسكر على حساب الشيخ عرفات" وفي نظرة ذهول رد الشيخ عرفات قائلًا:"" يسكر .. هو ايه ده ؟"، لير الأخر "بوظه ياعم الشيخ عرفات"

قال الشيخ عرفات :"لا حرام متشربش" ليرد الأخر "وانت مالك"، ليثور الشيخ عرفات قائلاً:" ما هو مالي اللي انا دفعته علشان انت تشرب" ليرد الأخر: "طب ادفعلي تاني واكسب فيا ثواب" ليرد عرفات قائلًا:"ثواب ايه يا حزين هو انت هتشرب شاي بلبن".

وجسد أمين دور "عرفات" وهي شخصية رجل متصوف يتميز بلين القلب والطيبة ونقاء السريرة والايمان القاطع بالله على مذاهب العشق الإلهي الخالص.

جزيرة غمام.. حدوتة شعبية في قالب درامي

تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول العادات والتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20 من خلال شخصيات ذات أبعاد المجتمع خلال تلك الفترة، ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبدالغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون ووفاء عامر.