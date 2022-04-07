الكبير يتنكر في زي بابا نويل ويطمئن على أحوال أهل «المزاريطة»

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 6، بطولة النجم أحمد مكي، تفاصيل ومشاهد مثيرة ومضحكة.

وظهر الكبير وهو متنكر في بابا نويل ويتجول في المزاريطة من أجل الاطمئنان على أهل البلد.

وأثناء تجول الكبير في المزاريطة، شاهد أبناء القرية في عربة نقل مليئة بالمياه، ويسبح بها الأطفال، معقبا: "كأننا وصلنا الهانوفيل ولا إيه".

كما تضمنت الحلقة على مجموعة من المشاهد والإفيهات المثيرة للضحك:" إيه حكاية إيو، أبوه دخله فرنساوي ولا إيه، أمه مكنتش بيعيش لها ولاد لما خلفته حننته على قط وحطته تحتيه عشان يرضع".

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.