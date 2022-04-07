رئيس الحكومة اللبنانية يثمّن قرار السعودية عودة سفيرها إلى بيروت

ثمّن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها إلى لبنان.

وقال ميقاتي، اليوم الخميس، إن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد.

وأعلنت الخارجية السعودية عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت المملكة أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي، ممثلةً في مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبه بالاستقرار والأمان في وطنه.