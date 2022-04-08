بعد غيرة فريدة على بليغ في «راجعين ياهوى».. تعرف على الأبراج الغيورة

أثارت هنا شيحة جدلا واسعا بدورها في مسلسل "راجعين ياهوى"، حيث ظهرت في دور فريدة التي تحاول استرجاع حب حبيبها بليغ "خالد النبوي" الذي سافر وعاد ولم يعد يحبها، في حين أنها تتمسك بذكريات الماضي.

وقد ظهرت هنا بشخصية فتاة غيورة على حبيبها السابق ، ولا بد أننا مررنا جميعًا بالغيرة في مرحلة ما من حياتنا، وشعرنا بالغيرة عندما رأينا حبيبنا يتقرب من الآخرين بسعادة أو عندما يحاول شخص ما إقناع شريكنا.

و هذا الشعور شائع جدًا ناتج عن الحب والجاذبية والتملك، تتأثر عواطفنا بشدة بفعل علامات الأبراج الفلكية التي تخبرنا كثيرًا عما نفكر فيه ونشعر به.

- أبرز الأبراج الغيورة

- السرطان



أصحاب برج السرطان لا يظهرون ذلك ولكن يمكن أن يشعروا بالغيرة بسهولة، إنهم يبحثون عن الأمان في العلاقات وعندما لا يكون هناك ما يكفي، فإنهم يشعرون بالغيرة، وهم حساسون للغاية ويواجهون صعوبة في الانفتاح على الناس، ويكونون بحاجة إلى الكثير من التأكيد بشأن كونهم محبوبين في العلاقة العاطفية.

- الأسد

أصحاب برج الأسد مخلصون ومتحمسون جدًا لشريكهم، لا يمكنهم تحمل رؤية شريكهم يختلط بالآخرين، وبالتالي يشعرون بالغيرة بسهولة إذا حاول شخص آخر سرقة انتباه شريكهم، ويزداد الأمر سوء إذا انتهى الأمر بشريكهم إلى مدح الآخرين حتى لو لم يتم الإشارة إلى ذلك بشكل رومانسي.

- العذراء

أصحاب برج العذراء من المعروف عنهم أنهم من أكثر الأبراج أهمية في المجموعة بأكملها، لا يمكن أن ينتقدوا أنفسهم بشكل مفرط، بل ينتقدون شريكهم أيضًا، والإشارة إلى أخطاء شريكهم هي علامة واضحة على أنهم يشعرون بالغيرة والانزعاج.

- الحوت

أصحاب برج الحوت مرتبطون جدًا بمشاعرهم ولذا فهم يميلون إلى الشعور بكل عاطفة بعمق، كما هو الحال بالنسبة للغيرة، و بالنسبة لهم التواصل مهم جدًا في العلاقة، وإذا اختفى ذلك ببطء ، فلا بد أن يشعروا بالغيرة.