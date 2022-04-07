الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كواليس إزالة منزل نيللي كريم في «فاتن أمل حربي» (فيديو)

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

واصل صناع وأبطال مسلسل “فاتن أمل حربي” تصوير مشاهد وأحداث العمل الذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة سي بي سي الفضائية.

ونشرت النجمة هالة صدقي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام" من داخل كواليس التصوير أثناء تواجدهم في عقار تحت الإنشاء لتصوير مشهد إزالة منزل “فاتن" والتي تجسدها النجمة نيللي كريم خلال أحداث المسلسل وعلق عليه قائلة: “شقه تونه اللي راحت في الإزالة، واكتر حاجه عجبتني في الشقه الستاير 🧐🧐بس طلعت حقيقي بحري وتونه رافضه اني اتأمل”.

 

 

قصة وأحداث مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي يناقش العديد من القضايا النسائية منها قوانين الأحوال الشخصية، ومحاكم الأسرة، يعتقد الكثيرون أن العمل سيكون له يد في تشجيع السيدات على التمرد، أن يعرفن حقوقهن بدءا من الحضانة والنفقة، سيضغط المسلسل من وجهة نظر الجمهور على قوانين وثوابت مسكوت عنها في الوقت الحالي، وقد يغير بعض القوانين الظالمة التي تجتاح خصوصيات المرأة، وحقها في الحياة الآمنة بعد الانفصال.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

 

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

  • شريف سلامة.
  • هالة صدقي.
  • محمد ثروت.
  • محمد الشرنوبي.
  • خالد سرحان.
  • فادية عبدالغني.
  • محمد التاجي.
  • يارا جبران.
  • لمياء الأمير.
  • تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.
  • إخراج ماندو العدل.


قنوات مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

البث الأول يعرض الساعة 7.35 دقيقة.

الإعادة الأولى: الساعة 12.40 صباحا.

الإعادة الثانية: الساعة 10.15 صباحا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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