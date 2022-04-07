بعد أسبوع من حفل تأبين والده.. أندرو يخرج من مخبأه في وندسور

ظهر الأمير أندرو للمرة الأولى بعد حفل تأبين والده الأمير فيليب والذي أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الملكية والشعبية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد خرج اندرو من مخبأه للمرة الأولى في قلعة وندسور الملكية بعد أسبوع من ظهوره المثير للجدل في حفل تأبين الأمير فيليب في وستمنستر أبي، مما أثار تداعيات غاضبة.

وأضافت انه شوهد الأمير ذو السلوك المشين يقود سيارته رينج روفر عبر حديقة وندسور جريت بارك قبل الاستمتاع بركوب الخيل في الصباح الباكر.

وأكدت الصحيفة أن العائلة المالكة شعرت بالفزع من قرار أندرو أن يحتل مشهد حفل تأبين والده فيليب الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بأن الملكة كانت تعطي علامة على "التأييد" لابنها المدلل.

وتابعت أن أندرو أصر على مرافقة الملكة من قلعة وندسور إلى حفل التأبين في كنيسة وستمنستر.

وشوهد أندرو يقود سيارته عبر حديقة وندسور جريت بارك الخاصة به.

واكدت الصحيفة ان اندرو تجول مع رفيق له خلال جولة هذا الصباح ، والتي حدثت عندما كانت الحديقة خالية نسبيًا من الزوار.

وكان أندرو قد تسبب في صدمة لحاضري حفل تأبين الأمير فيليب بعد مرافقته لوالدته الملكة اليزابيث الثانية طوال الطريق وحتى موقعها في الصف الأمامي على مرأى ومسمع من كاميرات البث المباشر.

وكان من المتوقع أن يأخذ عميد وستمنستر الملكة إلى مقعدها ، مع أندرو في الخلف.

لكن مصدرًا في القصر قال لصحيفة صنداي تايمز إن الدوق "موهوم إذا كان يعتقد أن ما حدث يوم الثلاثاء الماضي يعني أن لديه أي فرصة لاستئناف دور عام".

ويسعى الأمير أندرو منذ تسوية قضية الاعتداء الجنسي التي أقامتها ضده فرجينيا جوفيري في الولايات المتحدة لبناء قاعدة جماهيرية والعودة للحياة العامة قبل رحيل والدته ليستطيع مواجهة شقيقه الأكبر ووريث العرش الأمير تشارلز إلا أن كافة محاولاته باءت بالفشل.