خالد الكمار لـ«الدستور»: موسيقى «فاتن أمل حربي» تنتمي للمدرسة المصرية القديمة

تحدث الموسيقار خالد الكمار عن كواليس الموسيقى التصويرية لمسلسل “فاتن أمل حربي” والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم، والمعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان 2022، والذي حقق ردود أفعال قوية منذ عرض الحلقات الأولى له.

وقال الموسيقار خالد الكمار في تصريح خاص لـ"الدستور" إن البداية جاءت من المخرج ماندو العدل منذ عدة أشهر، وأراد أن يكون بينهما تعاون في رمضان المقبل، وعندما استقر على سيناريو مسلسل "فاتن أمل حربي" تواصل معه مرة أخرى، مشيرا إلى أنه عندما قرأ السيناريو أدرك حجم العمل، فهو ليس مسلسل عابر أو سطحي ولكنه مسلسل جاد بشكل كبير في أحداثه.

وأضاف أنه تحدث مع المخرج ماندو العدل للوصول إلى فكرة مشتركة خاصة بالموسيقى التصويرية، وتتناسب مع الأحداث، مستطردا: “ولكن عندما كنت أرسل له مقطع موسيقي يقول لي إنها أوركسترالية بشكل كبير، وأن هذا ليس الذي يريده”، مشيرا إلى إنه أنه "أرسل لي موسيقى المسلسل الشهير "أرابيسك" وطلب مني أن تكون الموسيقى التصويرية للعمل في هذه المنطقة".

وتابع أن الموسيقى التصويرية لمسلسل "فاتن أمل حربي" هي موسيقى مصرية تضم الآلات شرقية مثل العود والناي والرق، وتنتمي للمدرسة المصرية القديمة الخاصة بحقبة أعمال التسعينيات والثمانينيات، مشيرا إلى أن هذه تعد التجربة الأولى له التي يصنع فيها موسيقى تصويرية شرقية مائة بالمائة، خاصة وإنه دائما يهتم بالموسيقى العالمية وتطوراتها.

قصة وأحداث مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي يناقش العديد من القضايا النسائية منها قوانين الأحوال الشخصية، ومحاكم الأسرة، يعتقد الكثيرون أن العمل سيكون له يد في تشجيع السيدات على التمرد، أن يعرفن حقوقهن بدءا من الحضانة والنفقة، سيضغط المسلسل من وجهة نظر الجمهور على قوانين وثوابت مسكوت عنها في الوقت الحالي، وقد يغير بعض القوانين الظالمة التي تجتاح خصوصيات المرأة، وحقها في الحياة الآمنة بعد الانفصال.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم: