الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يشدد على التواصل الدائم مع المزارعين ومتابعة منظومة الأسمدة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة ووزير الثروة الحيوانية السوداني

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي، وعمليات توزيع الأسمدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية ورئيسي لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور مديري الإدارات الزراعية والإصلاح الزراعية واستصلاح الأراضي، والجمعيات الزراعية والتعاونية بالمحافظة.

وشدد القصير على مديري الجمعيات الزراعية، بمواصلة ضبط منظومة توزيع الأسمدة، ومتابعة الكميات التي تصل من المصانع للجمعيات، وتحري الدقة في استلام الكميات والتأكد من وصولها للفلاح المستهدف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما أشار وزير الزراعة خلال اللقاء إلى أهمية التوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول إلى نظم الري الحديث، نظرًا لأهميته، والفوائد التي تعود على المزارعين نتيجة هذا التحول، لافتًا إلى أن الدولة تقدم للمزارعين قروض بدون فائدة لمدة سداد تصل إلى ١٠ سنوات، لتشجيع المزارعين للتحول الى نظم الري الحديث، فضلًا عن الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الزراعة للمزارعين في هذا الشأن.

وأكد القصير على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها بكل حزم، والتكاتف وتكثيف الجهود، والمرور الدائم والمستمر، والرقابة، لرصد أي حالات وإزالتها في المهد، وذلك باعتبار الرقعة الزراعة أمنًا قوميًا، ومستقبلًا للأجيال القادمة.

وتطرق الاجتماع إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية قرى الريف المصري، مشيرا إلى مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة، التي تنشأها الوزارة حاليا، لتقديم كل سبل الدعم للمزارعين، والتي تشمل جمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، ومراكز إرشادية، لتقديم للخدمات المتكاملة للمزارعين.

كما وجه وزير الزراعة كل مسئولي الوزارة بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والنزول إليهم في الحقول والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

 

-وزير الزراعة يشدد على التواصل الدائم والمستمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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