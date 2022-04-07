الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى السلام

ارشيفية
ارشيفية

لقي طالب مصرعه أثناء عبوره الطريق فى مدينة السلام، بعدما صدمته سيارة مسرعة، مما تسبب في زحام مرورى أمام حركة السيارات، وتم نقل جثة المتوفي للمشرحة. 

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بدهس سيارة لطالب اعلى الطريق فى مدينة السلام ، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان وتبين اصطدام سيارة لطالب اثناء عبوره للطريق ونتج عنه وفاته.

وظهرت كثافات مرورية أمام قائدي السيارات ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط سائق السيارة، وتم رفع آثار الحادث ونقل المتوفي إلى المستشفى.

مدينة السلام زحام مروري حركة السيارات عمليات النجدة

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