الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للتشجيع على زيارته.. وزارة السياحة تروج لمتحف مطار القاهرة

جانب من اللوحات الترويجية
جانب من اللوحات الترويجية بمطار القاهرة الدولي

في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للترويج لمتحف مطار القاهرة الدولي صالة 2، وتشجيع المسافرين والوافدين ومسافري الترانزيت ورجال الأعمال على زيارة المتحف للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، تم وضع عدد من اللوحات الدعائية للمتحف بالصالات المختلفة للمطار، وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران.

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وأوضح الدكتور أشرف أبواليزيد، المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف النوعية، أنه تم وضع اللافتات على طول المسار المؤدي للمتحف بداية من مدخل المسافرين صالة السفر 2 مروراً بمنطقة الجوازات وحتى الوصول للمتحف الذى يقع فى منطقة كبار الزوار (VIP)، بالإضافة إلى تغطية الجدران الخارجية للمتحف بصور تمثل أشهر الأماكن الأثرية والسياحية بمصر، مثل معابد كل من أبوسمبل والأقصر وغيرها، وذلك بهدف تعريف المسافرين بهذه الأماكن وإعطائهم لمحة سريعة عن أشهر المزارات السياحية المصرية.

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وقالت إنجي عزيز، مدير متحف المطار صالة 2، إن وضع هذه اللوحات الدعائية سوف يسهل تعريف المسافرين بمكان المتحف، وتشجيعهم على زيارته طوال فترة تواجدهم في مطار القاهرة الدولي، والاستمتاع بما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية متميزة والتي تعد مرآة لحضارات وفنون مصر المختلفة بداية من العصر الفرعوني مرورًا بالعصرين اليوناني الروماني، والفن القبطي نهايةً بالعصر الإسلامي والحديث.

وأضافت أنه تم توزيع اللافتات في أماكن متفرقة بطريقة واضحة يسهل رؤيتها ولا تعوق حركة المسافرين، كما أنها تسهل على المسافر معرفة مكان المتحف.

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وتجدر الإشارة إلى أن فكرة إقامة المتحف في صالة 2 بمطار القاهرة الدولي بدأت عام 2020، ليكون بمثابة نقطة إنطلاق لتعريف السادة الزائرين بتاريخ مِصر العريق، وقد أقيم المُتْحَف بالتعاون بين كلٍ من وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني على مساحة تبلُغ حوالي 100 م2.

ترويج السياحة وزارة السياحة والآثار المتاحف المصرية مطار القاهرة الدولي متحف مطار القاهرة

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