الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لليوم الـ23.. «كلنا واحد» تواصل طرح السلع للجمهور بتخفيضات تصل لـ60%

جريدة الدستور

تواصل السلاسل التجارية والشوادر، المشاركة في فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت يوم الثلاثاء  15 مارس الشهر الماضي، وتستمر حتى 13 أبريل الشهر الجاري، ولمدة ثلاثون يومًا، فتح أبوابها لاستقبال أعداد كبيرة من المواطنين. 

وتم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا، التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية «moi.gov.eg»، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»،www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936.

 

السلاسل التجارية كلنا واحد وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

مع موعد انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس

انقلاب أتوبيس سياحي بطريق «القصير - سفاجا»

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟