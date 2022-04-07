لليوم الـ23.. «كلنا واحد» تواصل طرح السلع للجمهور بتخفيضات تصل لـ60%

تواصل السلاسل التجارية والشوادر، المشاركة في فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت يوم الثلاثاء 15 مارس الشهر الماضي، وتستمر حتى 13 أبريل الشهر الجاري، ولمدة ثلاثون يومًا، فتح أبوابها لاستقبال أعداد كبيرة من المواطنين.

وتم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا، التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية «moi.gov.eg»، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»،www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936.