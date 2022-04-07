الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم داخل محل مخالف بمنشأة القناطر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وفي ذلك الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر ومديرية التموين من ضبط منخل يدار بدون ترخيص  يقوم بعمليه تحويل الدقيق البلدى المدعم إلى دقيق استخراج 72% وبفحص المكان تلاحظ وجود  أكثر من 8 أطنان دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز معبأ داخل أجولة بدون فواتير او مستندات بقصد احتكارها.

 وقامت محافظة الجيزة ممثلة في مركز منشأة القناطر وإدارة التموين بغلق المنخل والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية بمطحن الوحدة بإمبابة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

محافظ الجيزة ضبط حملات حدائق الأهرام الإجراءات القانونية احتكار السلع منشأة القناطر

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