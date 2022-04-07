«جبهة الإصلاح»: لن ندعم منتصر الزيات كمرشح على منصب نقيب المحامين

كشفت مصادر بقائمة الإصلاح النقابي، عن عقد اجتماع لها اليوم الخميس في محافظة الإسكندرية، خلال دعوة إفطار وجهها عبد الحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية والمرشح المحتمل على منصب النقيب.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القائمة لن تدعم منتصر الزيات، كمرشح على منصب النقيب، خاصة وأنه لم يكن قط عضوا فاعلا في الجبهة وما يتحدث عنه من تنازله في الانتخابات السابقة عن فكرة الترشح حتى لا تتفتت الجبهة محض افتراء ومعلومات منقوصة لا تمس للحقيقة.

ونوهت: جلسة الأعضاء سوف تبحث الأسماء المطروحة في هيئة مكتب النقابة، وسوف تحافظ على حصة أغلبية في التشكيل، وبعد إتمام تشكيل هيئة المكتب سوف تستقر الجبهة على مرشحها على منصب النقيب.

فيما قال المحامي عبد الحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية، إن جبهة الإصلاح النقابي ستقدم مرشحا في انتخابات النقيب العام للمحامين.

وعن موقفه من الترشح، أشار «علام» في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن مصلحة النقابة فوق كل اعتبار وفوق رغبات الجميع ومصلحة المحامين أهم بكثير من رغبات المرشحين، وهذا ما يعنيني شخصيا، ولن أتخذ قرارا فرديا، كما أن المنصب تكليف ومسئولية.

وأوضح: «جبهة الإصلاح وأعضائها في مجلس النقابة ستعقد اجتماعا قريبا لبحث الأمر وسنتقد قرارا بالأمر، بالاعتبار بشكل أساسي إلى مصلحة النقابة والمحافظة على إنجازات النقيب السابق رجائي عطية».

وكشف: «حدثت حالة فراغ مفاجئ أدى إلى ما يتم الآن في مجلس النقابة، ولا أظن أن هناك حاجة عاجلة إلى اجتماع مجلس النقابة، خاصة وأن إعادة تشكيل هيئة المكتب تحتاج إلى ترتيبات وتوافقات وهذا الأمر يأخذ وقتا».

وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث أن القانون ينص على تولي أكبر الوكيلين سنّا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ودعوة المجلس للانعقاد للدعوة إلى انتخابات على منصب النقيب خلال فترة الـ60 يوما من شغر موقعه.