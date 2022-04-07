«الصحة الكويتية»: لا يوجد توجه حاليا لإعطاء جرعة رابعة للقاح كورونا

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، أن الوضع الوبائي مطمئن في البلاد، ولا يوجد توجه حاليًا لإعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كورونا.

وقال وزير الصحة الكويتي، في تصريح مساء الأربعاء، إن الوضع الوبائي مستقر، مشيدًا بدور الطواقم الطبية على مدى العامين الماضين في مواجهة انتشار جائحة كورونا.

وأضاف أن الصحة الكويتية تتعامل مع الوضع الوبائي بمرونة، مؤكدًا أنه في حال تغير الوضع الحالي المستقر سيتم اتخاذ إجراءات احترازية أخرى طبقا لحالة الوضع الوبائي في البلاد.

وكانت حدثت وزارة الصحة الكويتية البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع كوفيد-19 في المستشفيات والمراكز التخصصية بعد تحسن الوضع الوبائي، وانخفاض نسبة الإشغال السريري في الأجنحة والعناية المركزة.

وجاء في البروتوكول المحدث وفقًا لصحيفة الأنباء الكويتية، أن البروتوكول يصف الإجراءات المطلوب اتخاذها للتعامل مع المرضى بشكل عام، ومرضى كوفيد بشكل خاص تحت عنوان «العودة إلى الوضع الطبيعي».

وأوصى البروتوكول المحدث أن يتم دمج أماكن الانتظار داخل استقبال الطوارئ، بحيث لا تعود هناك أماكن مخصصة لمرضى كوفيد وغيرهم، كما أوصى البروتوكول بأن اختبار المسحة لا يتم للجميع، بل فقط لمن يشتبه في إصابتهم، كما تضمن البروتوكول أنه في حالة إصابة شخص، فلا داعي لحجر الآخرين، ولا داعي لتطلب عمل اختبار مسحة لهم، إلا في حال ظهور أعراض عليهم.

كما أوصى البروتوكول بأنه لا داعي لاختبار المسحة قبيل العمليات كما كان الأمر أثناء الجائحة، ولا داعي أيضًا لاختبار المسحة لمرافقي المريض.

وأشار البروتوكول إلى عدم وصف الأدوية التالية لعلاج كوفيد وهي هايدروكلوروكين، ولوبنافير، وفاموتيدين، وإيفرمكتين، وحدد الأدوية المستخدمة لعلاج كوفيد هي: رمدسفير، وديكسامثاسون، وستروفيماب، وتوفاستينيب.