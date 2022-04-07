تعرف على سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 7-4-2022

يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلي اليوم الخميس 7-4-2022، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق.

ويوضح التقرير التالي فروق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر، والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر، حيث تشهد الأسعار تباينات يومية في مستويات أسعار اليورو في البنوك بعد تعديل سعر الفائدة.

تعرف على سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس 7-4-2022

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 19.95 جنيه للشراء و20.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.83 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 19.83 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.80 جنيه للشراء و19.99 جنيه للبيع.

سعراليورو اليوم في شركة مصر للصرافة

سجلت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 20.10 جنيه للشراء و20.30 جنيه للبيع.

تعرف على سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس 7-4-2022

واليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.