فوائد صحية مدهشة للقرنفل خلال شهر رمضان

تعد البهارات شريك رسمي للكثير من موائد الإفطار بالبيت المصري خلال شهر رمضان، فهي التي تساعد في زيادة الشهية للطعام، ومن بين هذه البهارات القرنفل.

القرنفل موطنه دول آسيوية مثل إندونيسيا والهند وباكستان وحتى مناطق شرق إفريقيا، حيث يعد القرنفل من التوابل التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، والتي تشمل المساعدة في الهضم وتقوية جهاز المناعة والسيطرة على مرض السكري، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "organicfacts" الطبي.

يحتوي القرنفل أيضًا على خصائص مضادة للطفرات ومضادة للميكروبات والتي قد تساعد في مكافحة أمراض الفم والصداع، فهو نوع من التوابل الشعبية المستخدمة في مجموعة متنوعة من الطرق في جميع أنحاء العالم.

فوائد صحية للقرنفل في رمضان:

يستخدم القرنفل منذ آلاف السنين في الهند والصين ليس فقط كتوابل ولكن أيضًا كدواء للعديد من الأمراض، ففي الطب الصيني، كان يعتبر أن القرنفل يمتلك خصائص كمنشط جنسي.

كما تم تطبيق القرنفل المطحون كعلاج للجروح الطفيفة لأغراض الالتئام، بالإضافة إلى أن زيت القرنفل يساعد في تخفيف الصداع وانتفاخ البطن وكذلك تقليل علامات التمدد.

كما أن القرنفل يستخدم بشكل شائع كطارد للبق والحشرات، حيث تشتمل العناصر الغذائية الموجودة في القرنفل على الكربوهيدرات والبروتين والطاقة والألياف الغذائية .

وتشمل المعادن الموجودة في القرنفل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى الفيتامينات الموجودة فيها مثل فيتامين هـ ، وحمض الفوليك ، والنياسين، كما أنها تحتوي على الفوسفور والحديد والزنك.

وفقًا لدراسة بحثية أجرتها جامعة تكساس في أوستن، تشتمل بعض المركبات النشطة بيولوجيًا المعزولة من مستخلصات القرنفل على مركبات الفلافونويد والهكسان وكلوريد الميثيلين والإيثانول والثيمول والأوجينول والبنزين.

يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، من المعروف أن القرنفل قد استخدم في العديد من الثقافات الطبية التقليدية كطريقة للمساعدة في مشاكل المعدة.

ويصف الكثيرون القرنفل بخصائصه المضادة للبكتيريا ضد العديد من مسببات الأمراض البشرية، فكان يُعتقد أن مستخلصات القرنفل قوية بما يكفي لقتل مسببات الأمراض.

ويحتوي القرنفل على كميات عالية من مضادات الأكسدة ، والتي قد تكون مثالية لحماية الأعضاء الحيوية من تأثيرات الجذور الحرة ، وخاصة الكبد.