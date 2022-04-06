ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى أمريكا لـ 80.2 مليون

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل طفيف، مقارنة بالفترة نفسها من أمس، ليصل إلى 80.2 مليون إصابة حتى الساعة 0322 صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، أقل من متوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 0.1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 9.12 مليون بتغيير طفيف عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

شهدت أوكلاهوما زيادة بنسبة 0.2 % في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 1.04 مليون شخص.

وشهدت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بوفاة 102 شخص.