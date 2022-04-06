الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» توقع بروتوكولا مع شرطة دبي لتعزيز التعاون حول مخاطر المخدرات

صندوق علاج الإدمان
صندوق علاج الإدمان

وقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات، إيماناً  من الطرفين بأهمية تعزيز وعي الشباب حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والحد من فرص تعاطيها في كلتا الدولتين، وترسيخ علاقات الشراكة وتبادل الخبرات في علاج مرضى الإدمان وإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطى المخدرات، إلى جانب إعداد ورش تدريبية لبناء المهارات الحياتية لدى الشباب.

وقع بروتوكول التعاون كلا من عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في القيادة العامة لشرطة دبي.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية ضد مخاطر تعاطي المخدرات وإعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التوعوية للأطفال والشباب وكافة شرائح المجتمع الأخرى على مستوى الدولتين، حيث ستتسم الأنشطة والبرامج التوعوية بالابتكار والريادة وتستند في تصميمها إلى الخبرات والمعايير الدولية بهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وافتتح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بـ5 محافظات خلال عام 2021 ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية  لـ28 مركزا بـ17 محافظة بعدما كانت 12 مركزا فقط عام 2014.

وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي مكافحة المخدرات الوعي المجتمعي وزير التضامن الاجتماعي دولة الإمارات مرضى الإدمان

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وائل لطفي

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