الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران القدس: أوقافنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية مستهدفة

المطران عطا
المطران عطا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، لدى استقباله صباح هذا اليوم وفدا مقدسيا، إن الجماعات الاستيطانية والتي تطلق على نفسها جماعات الهيكل والتي تقوم باقتحام الأقصى تهدف إلى تحويل الصراع إلى صراع ديني، وكل هذا يحظى بدعم من السلطات الاحتلالية الغاشمة التي تسعى للنيل من هوية ومكانة وقدسية مدينة القدس.

وقال: “إننا نرفض الاقتحامات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون للأقصى، ونعتبر أن استفزاز المسلمين في مقدساتهم إنما هو استفزاز للمسيحيين أيضا، فنحن شعب واحد ندافع عن قضية واحدة”.

وتابع أن استهداف الأوقاف المسيحية وخاصة ما يحدث حاليا في باب الخليل إنما هو استهداف لشعبنا كله، واستهداف للحضور الفلسطيني العريق والأصيل في هذه المدينة المقدسة.

ووجه بتحية الافتخار والوفاء لكل الأسرى والأبطال في سجون الاحتلال طالبا أن يعودوا إلى أسرهم وعائلاتهم لكي يتم احتضانهم كما يليق بكل محبة وحنان.

عطاالله عطاالله حنا المطران عطا الله المطران عطا الله حنا المطران عطاالله

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

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