هولندا: ندعو لإجراء تحقيق مستقل حول عمليات القتل في «بوتشا»

قال وزير الشئون الخارجية الهندي، إس جايشانكار، إن بلاده تدين بشدة عمليات القتل في بلدة "بوتشا" الأوكرانية، وتؤيد الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل.

وأضاف "جايشانكار"- أثناء إحاطة البرلمان بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء: "إذا اختارت الهند جانبًا، فهو جانب السلام، والإنهاء الفوري للعنف، هذا هو موقفنا وقد كشفنا عنه باستمرار في المنتديات والمناقشات الدولية، بما في ذلك بالأمم المتحدة".

وتابع: "الهند تواصل الضغط من أجل الحوار وإنهاء العنف، وإذا استطاعت الهند أن تقدم أي مساعدة في هذا الأمر، سنكون سعداء بالمساهمة".

وشدد على ضرورة تبني نهج الحوار والدبلوماسية، لافتًا إلى أنه "لا يمكن التوصل إلى حل بإراقة الدماء وعلى حساب أرواح الأبرياء".

ونوه بأنه "على المرء أن يضع في اعتباره أن النظام العالمي المعاصر قد تم بناؤه على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وعلى احترام القانون الدولي وسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية".