صعود محدود لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الأربعاء على صعود طفيف بدعم من ارتفاع بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق.

و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.08% ، ليصل إلى مستوى 11390 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.02% ، ليصل إلى مستوى 1962 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.13% ليصل إلى مستوى 13926 نقطة، في الوقت الذى ارتفاع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.19% ، ليصل إلى مستوى 4545 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.01% ليصل إلى مستوى 1934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2935 نقطة.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) لعدد 50 مليون سهم بقيمة 45 مليون جنيه.

وأعلنت 7 شركات وهم المتحدة للاسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 45 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.35% من أسهم رأس المال، والثانية 275 ألف سهم، والثالثة 460 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.51% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 250 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2113% من أسهم رأس المال، والخامسة 140 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراة 2.4 مليون سهم، واشترت السادسة 215 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.35%، واشترت السابعة 400 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.25%.

في سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها كتاب من شركة قنديل للزجاج بخصوص تعديل سعر عرض الشراء الإجباري (المنافس) على أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور ليصبح 2.40 جنيه للسهم بدلا من 2 جنيه، للسهم، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

من جهتها، قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على مشروع التعاقد على بيع أرض فضاء بمساحة 243 فدان مخصصة سكني متكامل الخدمات بالحي العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة وتبلغ إجمالي قيمة التعاقد نحو 1.735 مليار جنيه (1700 جنيه للمتر المربع) غير شامل تكلفة المرافق على أن يتم السداد بنسبة 20% من ثمن الأرض عند التعاقد (متوقع أن يتم في الأيام القليلة المقبلة، ونسبة 80% من الثمن على 16 دفعة ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.